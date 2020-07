Prefeito de Belford Roxo inaugura praça no Parque Afonso

Acompanhado pela deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Marcio Canella, o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inauguraram, no sábado (11-07), a Praça do Parque Afonso, no bairro Lote XV. O novo espaço de lazer é dotado de academia ao ar livre, quadra poliesportiva, bancos, pista de caminhada, brinquedos, futimesa e mesa para jogos de dama. Além disso, o prefeito entregou ainda a rua Érica Reis toda asfaltada. A indicação das obras é do vereador Tuninho Medeiros.

Waguinho destacou que a região do Lote XV está sendo contemplada com obras em diversos bairros como Jardim Brasil, Parque Amorim, Roseiral e Vale do Ipê, entre outras localidades. O prefeito destacou a importância da deputada federal Daniela do Waguinho em Brasília e do deputado estadual Marcio Canella, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. “Eles são fundamentais, pois destinam emendas para o município, permitindo que verbas cheguem e sejam utilizadas em diversas áreas para o benefício da população. Hoje Estamos entregando esta praça aos moradores, além da rua Érica Reis. Ficamos felizes em ver a satisfação no rosto de cada um”, concluiu Waguinho, acentuando que a Prefeitura está construindo um Centro de Imagens e Regulação de Exames no bairro Parque dos Ferreiras, descentralizando o atendimento e facilitando a vida das pessoas que moram ao longo da Estrada Joaquim da Costa Lima em localidades vizinhas ao Lote XV.

Daniela do Waguinho enfatizou que 2020 virou um ano de incerteza por causa da proliferação da Covid – 19. Ela recordou que em 2017, quando Waguinho assumiu o mandato, a cidade estava destruída e com os serviços públicos sem funcionar. “Em menos de quatro anos o prefeito mudou a cara da cidade. Eu em Brasília e o deputado Marcio Canella no Rio de Janeiro buscamos recursos para ajudar o município. A praça que está sendo inaugurada é fruto do trabalho e dedicação do prefeito Waguinho, que sempre tem o nosso apoio”, concluiu.

União para melhorar

Ao lado do seu irmão Marcelo Canella e dos vereadores Tuninho Medeiros, Fabinho Varandão e Anjinho, o deputado Marcio Canella também fez um balanço de quando o prefeito assumiu o município em janeiro de 2017. “Na área da Saúde, a UPA do Bom Pastor, a Unidade Mista do Lote XV, o Hospital Municipal e Hospital Infantil estavam fechados. As escolas se encontravam em estado deplorável. Os bairros também não tinham infraestrutura. Somente a união entre Waguinho, Daniela e eu seria possível para salvar Belford Roxo. E foi o que fizemos: nos unimos e a cidade hoje é outra. A praça do Parque Afonso é uma grande opção de lazer para os moradores que sofreram há anos com o abandono”, frisou Canella.

Morador do Parque Afonso há mais de 30 anos, o aposentado Ivanildo Monteiro da Costa, 67, destacou que o bairro estava esquecido. Ele, que tem três netos com idades entre 6 e 9 anos, enfatizou que a praça agora é o ponto tradicional de encontro das famílias. “As crianças poderão brincar com tranquilidade. A obra ficou muito boa. Tenho andado por Belford Roxo e percebo que o município está crescendo. Nosso bairro ganhou uma grande área de lazer”, encerrou.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.