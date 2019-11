Prefeito de Belford Roxo inaugura Praça do Comércio no bairro Prata

Espaço tem academia ao ar livre, balanços, bancos, escorrega, campo de grama sintética. A novidade é a mesa de futmesa. A próxima praça a ser inaugurada será a Roberto Lages, conhecida como Barreirinha

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou, na última sexta-feira, no bairro Prata, a Praça do Comércio, que conta com academia ao ar livre, balanços, bancos, escorrega, campo de grama sintética e mesa de pingue-pongue. A novidade é a mesa de futmesa. A próxima praça a ser inaugurada será a Roberto Lages, conhecida como Barreirinha, também na Prata.

Acompanhado pela deputada federal Daniela do Waguinho, secretários e vereadores, Waguinho destacou que a Prefeitura já asfaltou 18 ruas no bairro Prata, além de revitalizar uma área (conhecida como Cobal) na Avenida dos Confrades. “Fui muito criticado antes de começar as obras, pois disseram que eu estava quebrando a cidade toda. Hoje fico feliz em ver tantas famílias reunidas aqui na Praça do Comércio. São pessoas que tinham uma área de lazer degradada. Agora, elas dispõem de um espaço amplo para desfrutar. O município ficou estagnado por mais de 20 anos”, comentou.

Saque com os pés e cabeça

O prefeito não perdeu a chance de jogar futmesa com moradores da região. O jogo mistura vôlei, futebol e tênis de mesa. Pelas regras, o jogador não pode tocar na bola e na mesa com as mãos. Saque, co com os pés e cabeça. O ponto é marcado como no tênis de mesa, quando o adversário não consegue rebater a bola. “Creio que poucas praças de municípios tenham futmesa. Os moradores adoraram e a criançada se diverte”, disse Waguinho, para em seguida testar a pontaria batendo pênaltis na quadra de grama sintética.

Waguinho lembrou que o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) apontou Belford Roxo como um dos municípios fluminenses que mais investe na qualidade de vida e bem-estar dos moradores. Segundo o prefeito, a meta é ser a melhor cidade em infraestrutura no Brasil. “Em dois anos e dez meses de governo já construímos creches, reformamos 46 escolas. A Saúde também merece nossa atenção, pois as UPAs (unidades de Pronto Atendimento) do Bom Pastor e do Lote XV estão funcionando bem, assim Como o Hospital Municipal e o Hospital Fluminense (especializado em pediatria). Nosso objetivo é transformar essa cidade. Estamos conseguindo”, arrematou Waguinho.

Novo espaço é importante para o lazer do bairro, diz deputada

Conversando com os moradores, a deputada Daniela do Waguinho salientou que a Praça do Comércio é uma importante área de lazer importante para o bairro, mas salientou que a população precisa cuidar do espaço. “Vi a alegria nos olhos das pessoas. Percebo que a Prefeitura está investindo para melhorar a infraestrutura de diversos bairros. Estou na Câmara dos Deputados buscando sempre recursos para Belford Roxo investir em diversas áreas, como Saúde, Educação e Habitação, por exemplo”, resumiu a deputada, que testou a mesa de pingue-pongue jogando as tradicionais partidas “perde-sai” com moradores do bairro.

Com a neta Manuela Alves, 8 anos, a dona de casa Neuza Alves Santana, 63, enfatizou que a praça do Comércio estava abandonada há alguns anos, mas agora virou um ponto de encontro das famílias. “Nem acreditei quando vi o início das obras. Belford Roxo está crescendo. Moro na Prata há 23 anos e já havia perdido a esperança de ter um bairro melhor. A praça ficou ótima e iluminada. Agora posso trazer meus netos com tranquilidade”, encerrou a dona de casa. “Meu sonho foi realizado, pois ganhamos uma área de lazer ampla para as crianças brincarem com segurança. Os adultos também podem bater uma bolinha no campo. Ficou ótimo o espaço”, emendou o eletricista José Robertos Ferreira, 46.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo