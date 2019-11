Prefeito de Belford Roxo fiscaliza obras no Bom Pastor e Hinterlândia

Waguinho verificou de perto o andamento das obras e acertar os detalhes para concluí-las. Entre as principais construções estão duas creches, dois postos de saúde e uma escola.

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou os bairros Hinterlândia e Bom Pastor. O objetivo foi verificar o andamento das obras e acertar os detalhes para concluí-las. Entre as principais construções estão duas creches, dois postos de saúde e uma escola.

O primeiro local foi Hinterlândia, onde está sendo construído um posto de saúde e creche para mais de 140 crianças com quatro salas, na Avenida Joaquim da Costa Lima. Segundo o prefeito, as ruas no entorno serão recuperadas. “Estou feliz com mais uma creche que irá ajudar muitas famílias que precisam trabalhar e não tem onde deixar suas crianças e com o novo posto de saúde que vai garantir um atendimento de qualidade para a população”, assegurou Waguinho.

Escola e creche para 740 alunos no total

Em seguida, o prefeito visitou uma área na Estrada Belford Roxo, bairro Bom Pastor, onde está sendo construída uma escola com seis salas para 500 alunos, creche para 240 crianças e um posto de saúde. As obras estão adiantadas. “Além disso, a novidade é que já está em processo de licitação uma área de lazer com quadra poliesportiva e um Cras (Centro de Referência de Assistência Social) no mesmo complexo”, anunciou. A obra é uma indicação legislativa do vereador Nelci Praça.

Acompanharam o prefeito na visita os secretários Merhi Daychoum (Projetos Especiais), André Rocha (Comunicação Social) e Adriano Carmo de Oliveira (Conservação); a chefe de gabinete Renata Almeida, o secretário especial de Articulação Política, Algacir Moulin, e o presidente da Câmara de Vereadores, Nelci Praça.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo