Prefeito de Belford Roxo entrega ruas com saneamento e pavimentação no Jardim Almo

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, caminhou na noite da última quarta-feira (5) pelo bairro Jardim Almo. Ele entregou à população as obras concluídas de oito ruas da localidade que ganharam saneamento, nova pavimentação, sinalização horizontal, redutores de velocidade e iluminação de led. As ruas beneficiadas são as seguintes: Vera Lucia, Icaraí, Alfeu, Ana Maria, Gragoatá , João Pedro, Sergina e Virgínia.

Waguinho iniciou a caminhada no bairro pela Rua Vera Lucia, entrando em seguida na Rua Ana Maria, onde conversou com moradores no portão. A aposentada Dulce da Silveira Lopes, 80 anos, cumprimentou o prefeito e agradeceu pelas obras no bairro. “Tinha um buraco enorme perto da minha casa e com as obras ele sumiu. Ficou muito bom o bairro”, disse Dulce da Silveira, que mora há 49 anos na Rua Ana Maria.

Sem funcionar

Waguinho destacou que em 2017, início de mandato, encontrou Belford Roxo com os serviços públicos sem funcionar. As quatro unidades de pronto atendimento não atendiam. “Com o apoio da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella conseguimos mudar a cara do município. O Jardim Almo é um dos mais de 30 bairros – além dos sub-bairros – que ganharam obras. Meu trabalho é para oferecer melhor qualidade de vida à população”, concluiu Waguinho.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo