Prefeito de Belford Roxo anuncia obras de infraestrutura na Vila Jolá

As obras são um convênio da Prefeitura com o governo federal. Mais de 40 ruas do bairro São Leopoldo estão sendo beneficadas com um pacote que engloba ainda a rede de abastecimento de água, iluminação e sinalização.

O bairro Vilá Jolá em Belford Roxo vai ficar de cara nova. O prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho esteve visitando as ruas Bittencourt Sampaio e Gonçalves Crespo que vão ganhar obras de esgotamento sanitário, drenagem, calçada, meios-fios e seis mil metros quadrados de pavimentação. As obras são um convênio da Prefeitura de Belford Roxo com o governo federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), que também está beneficiando mais de 40 ruas do bairro São Leopoldo com um pacote que engloba as mesmas obras e mais a rede de abastecimento de água, iluminação e sinalização. A rua Concílio Ecumênico, próximo à Praça São Vicente, foi incluída no pacote e na via stá sendo construída uma galeria pluvial 2×2 de 120 metros de extensão.

As obras fazem parte de um convênio de R$ 25 milhões assinado em 2009. Em 2011 a Prefeitura chegou a iniciar uma intervenção no bairro São Leopoldo, mas interrompeu em 2012. Em 2017, na atual gestão, a Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios conseguiu recuperar o contrato para reiniciar as obras.

Sonho aguardado há anos

Segundo o prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, os moradores da Vila Jolá aguardam há 50 anos por obras de infraestrutura no bairro. “A população sonhava com isso e aguardava esse momento ansiosamente. E agora esse momento chegou. São muitas obras acontecendo pelos bairros e ainda nos morros para que assim possamos transformar Belford Roxo na melhor cidade da Baixada Fluminense. E ainda, vamos fazer uma nova área de lazer para os moradores”, exaltou o prefeito ao lado do secretário de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, Odair Cunha.

O prefeito ainda destacou o bom trabalho realizado pelos vereadores Armandinho Penelis e Eduardo Araújo, que sempre pedem melhorias para a população e não foi diferente com a Vila Jolá. “Tentamos por anos conseguir essas obras e só com esse governo conseguimos. Os moradores já não tinham mais esperanças dessa obra sair e agora o sonho deles está sendo realizado”, disse Armandinho Penelis.

Mais dignidade para os moradores da região

Nascido e criado no bairro, José Renato, 35 anos, está esperançoso. “A obra trará mais dignidade para nós, moradores. É um sonho que está se realizando, pois, o prefeito está mostrando trabalho. Os brinquedos que tinham na rua para as crianças precisaram ser retirados para as obras, mas a Prefeitura vai repor e fazer uma área de lazer ainda melhor”, exaltou José. Dona Regina Bonifácio Marinho, 65, também foi nascida e criada no bairro e destacou que foram anos de espera. “Já nem acreditava que aconteceria alguma obra aqui. Andávamos sobre a lama e quando chovia, enchia tudo. Agora, estou muito feliz vendo as coisas acontecendo. Irei aproveitar muito a nova área de lazer”, finalizou

Fonte:

Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo