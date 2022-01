Prefeito de Rio Bonito aumenta o próprio salário para de R$ 18 mil para R$ 28 mil e causa polêmica

O prefeito do município de Rio Bonito, na Região Metropolitana do RJ, Leandro Pereira Neto (Republicanos), conhecido como Leonardo Peixe, sancionou uma lei que aumenta o próprio salário de R$ 18 mil para R$ 28 mil.

Apesar dos diversos problemas enfrentados por moradores em diferentes bairros da cidade, no começo do mês, o prefeito editou o decreto que aumenta em 55% o próprio salário. Nas ruas do município muita gente reclama do aumento em meio aos problemas na cidade. “A saúde está precária, isso sem contar no saneamento básico, muitas ruas não tem nem asfalto direito”, disse a costureira Valéria Telles, de 54 anos.

Contesta versão

O chefe do Executivo chegou a gravar um vídeo contestando a própria versão sancionada por ele no Diário Oficial. Para ele, não se trata de um aumento, mas sim recompõe perdas salariais de servidores públicos desde 2012. “Não é um aumento é uma recomposição salariam. Aumento eu teria que mandar para a Câmara porque só pode ter aumento de prefeito e vice através de Câmara.