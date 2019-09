Praça de Heliópolis completa um ano de inauguração e movimenta comércio em Belford Roxo

Moradores e comerciantes se dizem felizes com a área de lazer

“Meus filhos sempre pedem para ir na Praça de Heliópolis”. A frase é da moradora do bairro Prata, Cassandra Toledo, 35 anos, que estava acompanhada dos filhos Gabriel Machado, 7, e Agatha Larissa, 11. “Frequentava mais a praça quando era adolescente. Agora para o lazer está lindo e meus filhos gostam de brincar”. A área de lazer no bairro Heliópolis completa um ano no sábado (18) e conta com diversos atrativos como espaço para pingue-pongue, academia ao ar livre e chafariz com jogos de luzes. O local tem ainda nove quiosques com sombreiros, dentre eles um duplo e outro de sorvete, uma quadra poliesportiva, playground com acessibilidade, pista de caminhada, arborização, iluminação em led, 35 bancos fabricados com aço e fibra ecológica, cerca de 20 lixeiras e banheiros (masculino, feminino e um para pessoas com deficiência).

Em um ano, a praça já recebeu a visita de moradores de bairros diferentes, além do comércio ter crescido. Os sócios André Luiz de Souza, 40, e Paulo Cesar Barbosa, 29, começaram um negócio novo no local. Eles contaram que a ideia surgiu a partir de um passeio na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, onde existem aluguel de bicicletas. “Começamos no início deste ano a alugar bicicletas pequenas e grandes, como triciclos e quadriciclos, mais indicadas para famílias. Trabalhamos todos os dias e a população adorou a ideia que está dando muito certo. O espaço da praça também ajuda bastante, desde que foi reformada, muitas pessoas ficam conversando e brincando, principalmente no final da tarde”, disseram.

Além de comerciantes, muitos jovens se reúnem no espaço para um bate-papo. As amigas Lara Figueira, 15, Rafaela Fernanda, 13, Eliza Hellen, 14 e Jenifer Luise, 13, alunas do 7º ano da Escola Municipal Heliópolis, gostam de ir à praça depois da aula, geralmente às quartas-feiras para brincar, conversar e fazer acrobacias nas barras de ferro. “Sempre que chegamos na praça, tomamos sorvete, brincamos e tiramos muitas fotos. Agora vamos marcar para começar a malhar na academia ao ar livre”, informaram. Dona de uma barraquinha de cachorro-quente, Creuza Maria de Jesus, 56, mora em uma das ruas próxima a praça. Ela já vendeu em municípios vizinhos como Queimados e Nova Iguaçu. “Agora posso vender na minha cidade. Comecei assim que a praça foi reformada e os negócios só melhoram. Está dando muito certo”, ressaltou Creuza.

Digna para a população

Há um ano, durante a inauguração, o prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, se emocionou em seu discurso ao lembrar que a reforma do espaço no bairro em que cresceu era um sonho de anos. “A praça é do povo. Muitas pessoas também se emocionaram, pois, a estrutura da antiga praça era muito ruim. Há um ano, as mães trazem seus filhos e família para brincar, conversar e tirar fotos na praça. De fato, ela é digna para a população”, destacou Waguinho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo