Postos do Detran funcionam parcialmente nesta quarta

Motoristas que procuram alguns postos de vistoria do Detran, nesta quarta-feira (26), não conseguiram atendimento. Tudo isso por conta de uma greve dos funcionários da empresa terceirizada Prol, que presta serviços ao Detran.

Em outros municípios, outros sete postos estavam fechados: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Valença, Petrópolis e Volta Redonda.

O Detran informou que, as pessoas que estavam agendadas e não conseguiram atendimento, devem voltar no prazo máximo de cinco dias e, quando forem, irão conseguir atendimento, sem precisar reagendar o serviço.

Com relação ao pagamento dos funcionários da empresa Prol, o Detran informou que houve um problema para depositar o valor para a empresa porque a empresa já estava com os salários atrasados e não havia pagado uma dívida antiga com os funcionários. O Detran informou ainda que o problema está resolvido e que os funcionários já estão recebendo hoje.