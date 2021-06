Posto na Niterói-Manilha explode e deixa pelo menos dois feridos

Um posto de gasolina explodiu na noite da última quarta-feira, na rodovia Niterói-Manilha, no município de Itaboraí, e pelo menos duas pessoas ficaram feridas. As vítimas estão em estado grave: uma delas está com 80% do corpo queimado e a outra com queimaduras de 50%.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os agentes da 20º GBM foram acionados às 21h30 para conter o fogo na Rodovia Rafael de Almeida Magalhães. A corporação afirma que o fogo já foi controlado. Ainda não se sabe o que ocasionou a explosão.

Os dois deram entrada no Centro de Trauma do Hospital Alberto Torres, em São Gonção, após um primeiro atendimento na UPA de Manilha. Diferentes moradores da região relatam ter tomado susto com o barulho intenso da explosão. Uma das usuárias comenta: “Essa explosão em Manilha tremeu minha casa toda”.