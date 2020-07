Posto do Detran na Funbel volta a emitir carteira de identidade a partir de 21 de julho

A presidente da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), Clarice Santos, se reuniu esta semana com o diretor de Identificação Civil do Detran, Pedro Thompson, e seu assessor Cristiano Barboza. Thompson anunciou que o posto do Detran na Funbel será reaberto no próximo dia 21/07 para emissão de carteiras de identidade.

O atendimento se dará de forma gradual e reduzido a 50%. Na primeira semana, de 21 a 24 de julho, serão atendidas as prioridades como gestantes, idosos (maiores de 60 anos), pessoas com deficiência e aqueles que estejam em tratamento de saúde. Mesmo os postos do Detran ainda não estarem aptos para funcionamento em virtude da pandemia, foi concedida a autorização para reativar os serviços da unidade da Funbel.

Os interessados devem comparecer das 8h às 16, na sede da Funbel (Rua Adélia Sarruf, 39, bairro Areia Branca) com certidão (original) e comprovante de residência. Os números de outros documentos podem ser incluídos na carteira de identidade, mas são opcionais.

Para os casos que não são prioridades, os dias de agendamento serão divulgadas na página da Funbel: facebook.com/FUNBELOFICIAL.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.