Posto de gasolina vira point da bagunça em Nova Iguaçu

Moradores denunciam o posto por infernizar as madrugadas com som em alto volume.

A rotina de sossego de quem mora nas imediações do posto de combustível localizado na esquina da Avenida Roberto Silveira com a Via Light, no Centro de Nova Iguaçu já não é a mesma já faz um tempo.

A partir das sextas-feiras, o silêncio é quebrado pelo som em alto volume, que deixa as dependências do loja de conveniência do posto e invade casas e apartamentos das proximidades e inferniza a vida de quem tenta dormir.

De acordo com a denúncia, o desrespeito já ultrapassou o limite de tolerância. Uma moradora da região relata que no dia 14 de julho, o barulho começou cedo e só acabou na madrugada. “Achei um abuso. Aqui em casa ninguém consegui dormir, foi quando decidi ligar para o 190 da Polícia Militar. O atende informou que enviaria uma viatura ao local para averiguar a procedência da denúncia. Como o som continuava ensurdecedor, retornei a ligação e fui informada que uma guarnição foi ao posto e advertiu os responsáveis pelo estabelecimento. Mas bastou os policiais deixarem o local para a barulheira recomeçar. A Prefeitura deveria fechar o bar”, desabafou, indignada.

