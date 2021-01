Porto Real realiza serviço de tapa-buraco em Novo Horizonte

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) iniciou na última segunda-feira, o trabalho de recapeamento asfáltico (tapa-buraco), na Avenida Renato Monteiro, na altura do bairro Novo Horizonte, que recebe um grande fluxo de veículos e faz ligação da parte central do município com o Polo Industrial.

Outro local que também recebeu o serviço foi a Rua das Flores. De acordo com a Secretaria, a ação está sendo realizada nos pontos mais críticos das vias com o objetivo de evitar acidentes. A SMOSP ressaltou ainda que é importante manter as boas condições das vias e que continuará realizando o serviço durante a semana.