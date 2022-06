Porto Real realiza concurso de fotografia

A Prefeitura de Porto Real está com inscrições abertas para a primeira edição do concurso fotográfico “Um Olhar Sobre o Ambiente”. As fotos precisam ser inéditas, feitas na cidade e devem ser relacionadas ao tema ambiental, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho.

Para participar, é necessário ser morador do município. Os interessados devem enviar as fotos em anexo para o e-mail [email protected] até as 16h do dia 27 de junho. No caso de menores de 18 anos, também é preciso enviar uma autorização por escrito do responsável.

Uma equipe de jurados vai fazer uma seleção de 10 imagens. As três melhores vão passar por uma votação popular no site da prefeitura, entre os dias 1° e 5 de julho, para definir três primeiros colocados, que serão premiados. O resultado será divulgado no dia 8 de julho.

Todas as 10 fotos selecionadas farão parte de uma exposição na Casa do Imigrante, no Horto Municipal, e também serão divulgadas nas redes sociais da prefeitura.

O edital completo pode ser conferido no link (https://portoreal.rj.gov.br/banner-detalhes.php?slug=concurso-de-fotografia-um-olhar-sobre-o-ambiente-)