Porto Real promove diversas ações em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Foto: Dorinha Lopes

Envolvidas em homenagens ao Dia Internacional da Mulher as secretarias de Saúde, Educação, Cultura e Turismo e Ordem Pública organizaram ontem, dia 8, uma programação especial, como forma de reconhecer a importância que as mulheres desempenham, seja na família ou na sociedade.

Na unidade escolar CIEP 487 Brizolão Oswaldo Luiz Gomes a data foi celebrada juntamente a reunião de pais, dos alunos de 6º ao 9º ano do Ensino Regular e 4º ao 9º das classes do Programa Classe de Aceleração. Na Creche Cacilda Verri Marassi, foi montado um mural em homenagem às funcionárias. Na E.M. Marina Graciani Fontanezzi, a vereadora Fernandinha promoveu a palestra “A Valorização da Mulher no Mercado de Trabalho” para alunas do 6ª ao 9º ano, que propôs, por meio dinâmica, uma reflexão sobre as conquistas femininas. A legislativa destacou que a mulher ocupa um espaço importante na sociedade, pelo trabalho que desempenha no seu dia a dia.

Todas as Unidades de Saúde da Família (USF) da Secretaria de Saúde, assim como a Casa da Mulher, realizaram ações de orientação em saúde para estimular a população feminina quanto aos cuidados de prevenção de doenças relacionadas ao público. Rodas de conversa para discorrer sobre assuntos de autoestima, violência contra a mulher e valorização foram temas desenvolvidos pela coordenadora do Programa Infecções

Sexualmente Transmissíveis (IST) AIDS e Hepatites Virais, Carla Gomes. “No Dia Internacional da Mulher, reservamos um tempo especial para homenagear as mulheres, que se dedicam a fazer a diferença no nosso município, em diversas áreas de atuação e, nada melhor do que o reconhecimento a essas guerreiras”, declarou.

O Hospital Municipal São Francisco de Assis marcou as comemorações pela data com a apresentação da dupla gospel Nélio e Babi, que transmitiram homenagens às mulheres através da música.

Uma singela homenagem através da Guarda Municipal e Diretoria de Trânsito, por parte da Secretaria de Ordem Pública, fez o dia de mulheres motoristas mais felizes com mensagens alusivas à data em conjunto com orientações sobre o trânsito, realizada em frente à Secretaria.

Uma festa animada, regada a atrações culturais e diversão vai rechear hoje o Horto Municipal. A partir das 14h o evento Sábado Família Mulher, edição especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, irá reunir as secretarias de Educação, Cultura e Turismo; Saúde; Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação; Ordem Pública; e Esporte e Lazer, que promoverão uma série de atividades. O público presente poderá visitar tendas da saúde, de serviços do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de atendimento nutricional, de educação de trânsito, cuidados de beleza, artesanato, recreação além de uma programação diversificada.