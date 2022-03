Porto Real intensifica Ronda Escolar na rede municipal

Prefeitura informa que a ação acontece de forma intercalada entre as unidades da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Porto Real através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP) deu início a intensificação da Ronda Escolar em todas as escolas da rede pública do município. A medida acontece de forma intercalada entre as unidades de ensino e tem como objetivo principal, garantir a segurança de todo estabelecimento escolar.

Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), De Souza, o patrulhamento ativo com a presença da Ronda Escolar prioriza os cuidados socioeducativos com ações que desenvolvem a cidadania. “Conscientizar os estudantes, pais, professores, diretores e todo ambiente escolar sobre os seus direitos e deveres na prevenção da violência promove a segurança, assim a GCM realiza um serviço de excelência, para que todos se sintam mais seguros”, disse De Souza.

Prevenção à violência

O prefeito Alexandre Serfiotis destaca que manter todo o ambiente escolar seguro com ações eficientes de prevenção à violência é a prioridade da Ronda Escolar. “Implementar com rigor ações de segurança eficazes tem o potencial de atender às expectativas da direção e dos pais, protegendo a vida em defesa das crianças, jovens e da comunidade escolar como um todo”, enfatiza.