Porto Real aplica dose de reforço em continuidade a vacinação contra covid-19

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Prefeitura de Porto Real realizou na última quarta-feira (8), diversas campanhas de vacinação contra a Covid-19. As ações aconteceram por meio da Central de Vacinas e das Unidades de Saúde da Família (USFs), onde foram aplicadas a dose reforço ao grupo de pessoas com idade entre 18 e 59 anos. Além disso, também houve a aplicação da 3ª Dose em idosos de 60 anos ou mais, todos que receberam a dose reforço respeitaram o tempo limite da aplicação da segunda dose. O grupo de adolescentes com 12 anos ou mais também foi atendido com a 1ª ou 2ª dose do imunizante.

“Seguimos todas as recomendações do Programa Nacional de Imunização (PNI), onde foi cumprido todo o calendário de vacinação contra a covid-19, com os imunizantes específicos de cada campanha. Com isso, planejamos com que todos os grupos que ainda não conseguiram se vacinar, possam ser atendidos de acordo com o calendário estabelecido pela SMS”, explicou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Vacina da Pfizer

A Prefeitura ainda informa, que na última quarta, Porto Real recebeu mais 510 novas doses de vacinas da fabricante Pfizer, enviadas pelo Ministério da Saúde, para dar continuidade às campanhas de vacinação contra à Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a chegada das novas doses, nos próximos dias serão anunciados os novos grupos atendidos pelas campanhas de vacinação para D1 , D2 e Reforço.

A SMS deixa claro que para maiores informações sobre a vacinação, os munícipes devem procurar as Unidades de Saúde da Família (USFs).