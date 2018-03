Porto Real amplia faixa etária para vacinações contra HPV e Meningite C

Foto: Dorinha Lopes

Por orientação do Ministério da Saúde, foi ampliada na rede municipal de saúde a faixa etária para a vacinação preventiva contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV) e a meningite meningocócica C. A partir deste mês o público-alvo para imunização contra HPV em meninas é de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. A imunização contra a meningite C abrange jovens de ambos os sexos, dos 11 aos 14 anos de idade. A Secretaria de Saúde administra as vacinas em todas as unidades de saúde, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

“A alteração de faixa etária vem para minimizar a incidência de doenças relacionadas ao HPV e meningocócica nos adolescentes”, afirma a coordenadora de Imunização, Kátia Virgílio. Segundo a coordenadora, o esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Contra a meningite C a dosagem da imunização é única. “Daí a importância de levar a carteira de vacinação, pois pode-se controlar as doses já aplicadas”, reforça.

A vacina contra o Papiloma Vírus Humano ofertada protege contra câncer de colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe. Possui até 98% de eficácia para quem segue o esquema vacinal corretamente. A vacina contra HPV foi incluída no calendário nacional de imunização em 2014. A meningite C também faz parte da vacinação de rotina para menores de um ano de idade.