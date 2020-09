Pórtico de Belford Roxo fica verde em homenagem aos profissionais de educação física

A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo está homenageando os profissionais de Educação Física com uma iluminação especial, na cor verde, durante todo o mês de setembro no pórtico de entrada da cidade. No último dia 1º de setembro, foi comemorado em todo o país o Dia do Profissional de Educação Física, uma data voltada para a valorização e entendimento das várias modalidades que englobam essa profissão.

Essa celebração ocorre nessa data por coincidir com a instituição da Lei Federal nº 9696, em 1 de setembro de 1998, que regulamentou a Profissão de Educação Física. O lançamento da iluminação contou com a presença de profissionais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e do Conselho Federal de Educação Física (CREF-RJ).

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Belford Roxo