Portas abertas para o abandono em Queimados, na Baixada Fluminense

Prefeitura fecha Cras e interdita unidade de saúde sem dar previsão de quando os moradores poderão contar com os serviços essenciais dos dois importantes órgãos

Asfalto e área de lazer não são os únicos problemas enfrentados por muitos moradores de Queimados, na Baixada Fluminense. No Parque Olimpo, por exemplo, as famílias sofrem com a falta de uma unidade de saúde e do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), que foram fechados pela Prefeitura sem previsão de reabertura.

A Clínica da Família do bairro, que foi inaugurada em 2017, acabou sendo interditada em 2021, no início do governo de Glauco Kaizer (SDD). devido a um problema na estrutura do imóvel. Já o Cras, criado para garantir acesso aos direitos sociais das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e atua como principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), oferecendo serviços,

como Cadastro Único (CadÚnico) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além do Proteção de Atendimento à Família (Paif), encerrou suas atividades há cinco meses.

Revolta nas redes sociais

Os dois imóveis, que ficam um ao lado do outro, foramm fechados e abandonados. Imagens postadas nas redes sociais mostram lixo acumulado em uma das salas do Cras e o mato que cresce na entrada da unidade de saúde.

Na página do Facebook intitulada Valdariosa Valdariosa, moradores postaram mensagens que dão o tom de revolta contra o prefeito, que prioriza setores em detrimento de outros mais essenciais. “Vergonha..e ele que disse que iria fazer mas que a outra gestao..dinheiro tem..ja chegou a verba da CEDAE” (sic), diz um internauta.

Uma outra mensagem cobra respostas do governo: “Engraçado tá fazendo obra no campo e o posto abandonado. Precisamos de saúde e não lazer. O lazer pode muito bem esperar e a saúde não temos q pagar Uber pra poder ir até nosso posso isso é uma vergonha isso quem tem como pagar e

quem não tem faz como. Até abaixo assinado foi feito e até agora nada de resposta nem atitude” (sic).