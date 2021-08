Portal pede pistas que levem à prisão de suspeita da morte de PM

O Portal dos Procurados pede informações que possam levar a prisão de um homem suspeito de ter envolvimento na morte do cabo Leonardo Sá da Silva, 39 anos. Cleiton de Oliveira Silva, 39 anos, já é considerado foragido da Justiça.

O militar foi morto após ter reagido a uma tentativa de assalto na Rua da Matriz, Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele foi atingido com cinco tiros e chegou a ser levado para atendimento na Casa de Saúde Santa Terezinha de Jesus, também no centro do município.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. A Justiça expediu um pedido de prisão temporária de 30 dias pelo crime.