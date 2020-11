Portal dos Procurados divulga cartaz de miliciano envolvido em homicídio

O Portal dos Procurados divulgou ontem um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, com informações que possam localizar e prender Lincoln Brandão da Cruz dos Santos, 32 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio, em fevereiro, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio.

Na última segunda-feira, a especializada e o Gaeco realizaram uma operação para prender os quatro denunciados pelo homicídio. Na ação, foram presos Diego de Albuquerque Forte e Maurício Lopes dos Santos. José Carlos Luiz da Silva já estava preso e o mandado foi cumprido no presídio, já Lincoln é considerado foragido da Justiça.

No dia do crime, Francisco Adriano Tomás, foi executado com pelo menos 44 tiros efetuados por Lincoln e José Carlos. Segundo as investigações, também participaram do assassinato os milicianos Diego de Albuquerque e Maurício Lopes. A polícia aponta que o crime foi cometido por questão financeira. Segundo investigações, a vítima tinha uma dívida com a milícia.

De acordo com as investigações, após o assassinato, os criminosos também roubaram pertences do corpo e da residência da vítima e ameaçaram ao menos uma testemunha.

Os quatro foram denunciados pelo GAECO/MPRJ por homicídio e furto. Lincoln, Diego e José Carlos também foram denunciados por constituição de milícia privada. Diego foi denunciado, ainda, por coação no curso do processo, por ter ameaçado uma testemunha caso denunciasse o crime. Quem tiver qualquer informação a respeito da localização de Lincoln, denuncie pelos seguintes canais abaixo: – Whatsapp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099