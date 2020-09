Portal dos Procurados busca pistas sobre irmãos que chefiam tráfico na Zona Sul

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar a 14ª DP (Leblon) com informações que possam ajudar na localização e prisão de Allan Augusto de Oliveira, de 33 anos, e Edmar Manoel de Oliveira Junior, o Edmarzinho ou Dimazinho, 31. De acordo com agentes, os irmãos “Oliveira” são os principais acusados de controlar o tráfico de drogas na Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul do Rio.

De acordo com investigações, eles são filhos de Simone Miguel Augusto, de 50 anos, que foi presa em 2019 por tráfico de drogas e de Edmar Manoel de Oliveira, de 53 anos, preso há 11 anos por homicídios, roubos qualificados e tráfico de drogas.