Portal divulga cartaz sobre candidato a vereador assassinado em Nova Iguaçu

Domingos Barbosa Cabral (DEM) foi atacado por criminosos que estavam de toucas ninja em um bar. É segundo caso de um candidato morto na cidade em 11 dias

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz que busca informações sobre a morte do candidato a vereador Domingos Barbosa Cabral (DEM) de Nova Iguaçu. O político foi assassinado por homens com toucas ninja, por volta das 18h30 do último sábado, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu.

De acordo com a PM, a vítima estava em um bar, quando criminosos de toucas ninja e com armas de fogo efetuaram diversos tiros contra o candidato. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia no local.

Entrada na UPA

Na noite de sábado, policiais militares do 20º BPM (Mesquita) receberam a informação de que um homem havia dado entrada na UPA de Cabuçu, ferido com tiros de arma de fogo. Ao chegar ao local, foi constatado que se tratava do candidato Domingos Cabral, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Portal pede que qualquer informação a respeito da identificação dos envolvidos seja informada. Os telefones para contato são (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177.

Segundo caso em 11 dias

A execução de Domingos é o segundo caso em 11 dias, em Nova Iguaçu. No dia 1º de outubro, outro candidato a uma vaga no Legislativo iguaçuano foi morto a tiros. Além de Mauro Miranda, outras duas pessoas também foram baleadas.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas as vítimas já haviam sido levadas. Todos deram entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Segundo a prefeitura da cidade, Mauro já chegou morto à unidade.

Vítima disputou vaga nas eleições de 2016

O candidato a vereador Domingos Barbosa Cabral também disputou as eleições de 2016 e conquistou uma vaga de suplente na Câmara municipal.

Em julho de 2020, ele foi detido na mesma operação em que o irmão, André Cabral, por suspeita de chefiar a milícia que atua nos bairros Palhada e Valverde, em Nova Iguaçu.

Em um dos locais de busca e apreensão, as equipes encontraram com Domingos uma pistola 9 milímetros e um carregador. Com seu filho, Marcos Vinicius do Nascimento Barbosa Cabral, foi achada uma pistola e um revólver. Domingos e o filho foram presos em flagrante.

Os policiais também descobriram, em um cômodo de uma das propriedades de Domingos, material para instalação de “Gatonet” e um caderno de anotações referente ao serviço ilegal.