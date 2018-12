Portal busca pistas para prender assassino de menina

O cartaz que pede informações sobre quem matou a menina Ellen Conceição da Silva Barbosa, de apenas 10 anos, foi divulgado ontem pelo Portal dos Procurados. O corpo da vítima foi encontrado na última sexta-feira em frente a terreno abandonado, com- um lençol enrolado no pescoço e sinais de violência sexual.

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) orienta que informações podem ser rep-assadas de forma anônima pelo Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados, no telefone (21) 98849-6099; pela Central de Atendimento, no (21) 2253-1177; através do Facebook (mensagem inbox); e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

“Arrancaram um pedaço de mim”

O pai de Ellen, que tem outros três filhos, disse que está destroçado. “Eu estou arrasado. Foi como se tivessem tirado um pedaço de mim”, afirmou Marcelo, que trabalha como camelô e há dois anos vive com a família em um imóvel.sem fechadura. No lugar da janela, há um pano para tentar aplacar a luz do dia.

A garota teria sido levada de casa, na Rua Gilberto, na comunidade Teodoro, no bairro Itaipu. Ela estava sem o short, sem a calcinha e com um lençol enrolado no pescoço. Ellen foi enterrada ao meio-dia de ontem no Cemitério municipal de Nova Iguaçu.

Comoção nas redes sociais

A morte de Ellen causou comoção nas redes sociais. O perfil do Facebook da Escola municipal Antônio Pinheiro Guimarães Victory, onde a garota estudava, publicou uma mensagem de pesar: “A Família Antônio Pinheiro Guimarães Victory está de luto!!! Um crime bárbaro tirou a vida da nossa querida aluna Helen da turma 301. Que o culpado não fique impune. Clamamos por justiça!!! Que Deus console o coração de seus familiares, amigos e de todos que conviviam com ela. Descanse em paz, querida Helen”.

“Uma menina que com toda a dificuldade em que vivia, sempre estava feliz e carinhosa com todos! Descanse em Paz”. “Muito triste, que Deus conforte sua mamãe, seus irmãos, seus familiares e seus amigos. Meu filho estudou com ela”. “Que tristeza, ela era da mesma turma da minha filha. Que Deus conforte os corações dos familiares”.