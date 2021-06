Por dívida de mais de R$ 1 bilhão, SuperVia solicita ao TJRJ recuperação judicial

Concessionária responsável pela operação comercial e manutenção de toda a malha de trens urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a SuperVia entrou com um pedido de recuperação judicial junto ao Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ).

De acordo com a empresa, isso foi necessário devido a uma dívida de cerca de R$ 1,2 bilhão, acumulada devido à redução pela metade da frequência de passageiros no dia a dia, fato este ocasionado pela pandemia de Covid-19.

Ainda segundo a SuperVia, com a recuperação judicial, será possível negociar com os credores sem afetar a prestação de serviços aos passageiros.

Desde março de 2020, quando começou a pandemia no Brasil, a concessionária teve perda financeira de R$ 474 milhões em função da diminuição de mais de 102 milhões de passageiros nas viagens cotidianas – contabilizado até a última quarta-feira (02/06).

Antes disso, a SuperVia costumava transportar aproximadamente 600 mil passageiros por dia. Atualmente, essa quantidade está na faixa dos 300 mil. A expectativa da empresa é que o fluxo diário se normalize somente em 2023.

Ao site Diário do Rio, a concessionária, por meio de nota oficial, disse que, ”assim como todo o sistema de passageiros do RJ, não conta com qualquer subsídio do governo e se mantém basicamente com recursos da venda das passagens”.

Paralelamente, a empresa informou também que ”seguirá buscando o necessário e urgente reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão junto ao Poder Concedente (Governo do Estado)” e que, ”no último dia 13/04, a Agência Reguladora dos Transportes do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) reconheceu a responsabilidade do Poder Concedente em promover o ressarcimento emergencial à SuperVia de R$ 216 milhões, valor esse correspondente à complementação dos custos mínimos da concessionária para garantir a manutenção da operação durante a pandemia”.