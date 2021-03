População pede e a Vila Olímpica de Belford Roxo retoma atividades presenciais

Jota Carvalho

Fotos/Créditos: Rafael Barreto / PMBR

Moradores de Belford Roxo já podem colocar o tênis de corrida, vestir seu quimono e se alongar, pois a Vila Olímpica da cidade, no bairro Nova Piam, retornou com as atividades presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança. E as inscrições para as modalidades atletismo, futsal, futebol soçaite, jiu-jitsu e voleibol do público infanto juvenil (6 a 17 anos) e circuito, dança de salão, ginástica aeróbica, localizada e laboral, GAP, jiu-jitsu, treinamento funcional e pilates para jovens e adultos (a partir dos 18 anos), já estão abertas. Além disso, a pista de caminhada fica aberta ao público das 6h30 às 21h, quando não houver aulas de atletismo programadas.

Os interessados devem ir até a Vila, rua Lecílio, s/n, Nova Piam, munidos de carteira de identidade, comprovante de residência, uma foto 3×4 e atestado médico. Os menores de 18 anos podem apresentar a certidão de nascimento e é necessário levar declaração escolar, além de estar acompanhado do responsável. Para mais informações, a vila disponibiliza o telefone 2761-7275, facebook /Bel.EsporteLazer e instagram @semel.br.

Secretário enfatiza retorno com cuidados

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes (foto), a Organização Mundial de Saúde recomenda que os indivíduos assintomáticos saudáveis pratiquem exercícios físicos. “Mas não iremos deixar de respeitar as normas de segurança para que se evite a propagação do coronavírus. Os moradores estavam sentindo falta das práticas esportivas na Vila Olímpica. Os nossos projetos têm formado atletas campeões e recuperando a saúde e autoestima da população. Um dos nossos objetivos é oferecer mais atividades no futuro, pois uma vida saudável, é uma vida com esporte e lazer”, destacou o secretário.