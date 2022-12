População em perigo: Prefeitura de Japeri distribui hipoclorito de sódio vencido

Moradores denunciam a distribuição de frascos do produto fora do prazo de validade, que passa a ter impurezas consideradas tóxicas, segundo especialista

Nem nos piores pesadelos seria possível imaginar uma administração marcada por ações irresponsáveis e desastrosas, como a do governo de Fernanda Ontiveros, de Japeri, na Baixada Fluminense. Moradores do bairro Citrópolis receberam no dia 25 de novembro frascos de hipoclorito de sódio com a data de fabricação de maio de 2021 e prazo de validade de 1 ano.

Um oficio assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Japeri, Rogério Gomes Castro, que também preside a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, foi encaminhado à Subsecretaria Municipal de Vigilância Sanitária. No documento, com dada do dia 25 de novembro, a Casa solicita esclarecimentos sobre o caso em um prazo de 24 horas.

O documento, que foi enviado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), cita o parecer do Dr. Marco Antônio Almeida Souza, especialista em saneamento básico pela Universidade de Brasília (UnB). Segundo ele, “o mais perigoso em usar hipoclorito de sódio é quando o material, com composição alterada pelo prazo de validade, passa a ter impurezas consideradas tóxicas…” trazendo riscos à saúde e à vida da população.

Morador denunciou descaso

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um morador do bairro Barcelona mostra o frasco do produto com o prazo de validade vencida e denuncia a irresponsabilidade da Vigilância Sanitária em expor a população ao risco de doença.

O hipoclorito de sódio é usado principalmente na purificação da água para consumo humano, reduzindo as chances de contaminação por vírus, parasitas e bactérias, que causam doenças como diarreia, hepatite A, cólera ou rotavírus.