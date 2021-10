População a volta sorrir com o 20º BPM depois de meses

Missão dada, é missão cumprida. Quem conhece o lema muito aplicado às forças de segurança e também na arte da guerra, sabe que é preciso esforço, foco, dedicação, coragem e resiliência para conseguir resultados.

O tenente-coronel Ângelo Barbosa de Castro vem conseguindo cumprir a missão que lhe foi confiada à frente do comando do 20º Batalhão de Polícia Militar de Mesquita, que tem mais dois municípios da Baixada como área de abrangência: Nilópolis e Nova Iguaçu.

A eficiência da tropa em combater a criminalidade, em suas diferentes faces de modalidade, e imprimir sensação de segurança na população têm sido elogiado como há muito não se observava. É preciso ressaltar que sem um comando comprometido com as metas a serem atingidas, o tiro sai pela culatra e a bandidagem aproveita para inflar os números da violência, o que não é o caso.

Retranca – Resposta rápida contra o crime em Nova Iguaçu

O que população espera da polícia, além de eficiência, é rapidez. Mas nem sempre é possível alcançar resultados em tempo hábil, dada as circunstâncias da dinâmica dos fatos. Entretanto, há o esforço e a dedicação da corporação que integram as atribuições dos deveres a serem cumpridos, um dos quais resgatar a confiança da população.

No começo desta semana, o batalhão de Mesquita mostrou que o comando está bem orquestrado. Um veículo Corola, de propriedade da Gráfica e Editora Jornal Hora H Ltda, foi roubado no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu, e levado para uma comunidade controlada por traficantes de drogas. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse) e foi solicitado ao auxílio à corporação para realizar diligências.

Identificação dos criminosos

A resposta veio rápida: por determinação do tenente-coronel Ângelo, em cerca de 40 minutos os policiais militares recuperaram o veículo numa das ruas do Buraco do Boi, no bairro Ambaí. A equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 5ª Companhia, formada pelo tenente Cabana, os sargentos Martins e Vilares e o cabo Maia apreenderam em seu interior drogas e carregadores de radiotransmissores. Ninguém foi preso, mas as investigações seguem pela Polícia Civil para identificar e prender os autores do roubo.

Como resultado da dinâmica das ações, a população reage elogiando o trabalho do 20º BPM. Um morador de Nilópolis, por exemplo, usou as redes sociais para postar uma observação. Segundo ele, na região as operações não estavam acontecendo com a frequência necessária e a população vivia oprimida porque não havia resposta da Polícia Militar.

“Gostaríamos de fazer um agradecimento ao (tenente) coronel Ângelo e toda sua equipe. Hoje, podemos observar como a PM vem trabalhando, trazendo paz aos moradores”, escreveu ele, que finaliza a postagem chamando o oficial de ‘herói’.