Ponte desaba e ‘engole’ carros em Manaus; três pessoas morrem

MANAUS – Três pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas depois que uma ponte desabou na manhã desta quarta-feira (28) no km 25 da BR-319, em Careiro, a 102 km de Manaus. A Polícia Militar informou que os veículos faziam a travessia da ponte Curuçá quando a estrutura desabou, por volta das 8h. O trecho foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As vítimas foram socorridas e atendidas em unidades de saúde da capital amazonense.

O trecho é de responsabilidade do governo federal. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), que administra a rodovia, disse que já está no local e que a BR-319/AM foi interditada próximo ao município de Careiro da Várzea.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, por orientação do próprio Dnit, havia interditado parcialmente a ponte, na segunda-feira (26), por causa de más condições na estrutura. Desde então, somente veículos leves podiam circular.

No entanto, uma testemunha que presenciou o acidente informou, em entrevista à Rede Amazônica, que caminhões estavam parados na ponte no momento do desabamento, bloqueando o fluxo de veículos.

O governo estadual informou que equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Saúde (SES) foram deslocadas, com mergulhadores e ambulâncias, para o local do acidente.

Mobilização

Em publicação, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, informou que pediu “a mobilização para socorro às vítimas, restabelecimento emergencial do tráfego por balsas e reconstrução da ponte em curto prazo”.