Político iguaçuano busca apoio na Alerj para políticas públicas voltadas para a juventude

Militar, vestir a camisa e abraçar uma causa é para poucos. Jefferson ‘Já’ Juvenal Batista, do AGIR (antigo PTC) acumula todas essas virtudes e, gradativamente, vai ganhando força. Pela sua agenda política, o iguaçuano já passou por Nilópolis, Mesquita e ontem esteve na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em mais uma etapa de sua jornada.

O objetivo em todos os encontros mantidos com secretários de pastas, lideranças de movimentos e, agora, no Parlamento estadual, se resume na estratégia de articular apoio para políticas públicas voltadas à juventude.

“Na Alerj, conversei com alguns deputados e tracei um esboço de algumas iniciativas que podem ser implementadas por setores específicos para beneficiar essa geração que carece de um mapa de oportunidades, onde também está inserida a inclusão social. Aliás, a pauta de inclusão é a minha maior bandeira”, disse Jefferson que está em contagem regressiva para assumir a presidência da ala jovem do AGIR na próxima semana. “Fico agradecido e orgulhoso em poder representar a juventude, seja do Rio ou da Baixada”, resumiu.

Cenário político para 2022

Em outro agenda, Jefferson esteve em reunião com o ativista Gabriel Araujo, que atua como assessor de Projetos da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Mesquita.

Durante a conversa os dois abordaram o avanço das políticas públicas no município da Baixada Fluminense e a atuação de ambos na militância em prol da juventude. Também foi pauta do encontro, as configurações do cenário político para 2022, como por exemplo, qual será o papel da juventude. Trocaram experiências sobre seus trabalhos com a geração em questão e suas vivências no meio político.