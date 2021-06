Politicagem em Nova Iguaçu: cara de um, focinho de outro

Indicado pelo deputado Luiz Martins, ex-vereador Fernandinho Moquetá vai comandar pasta de Esporte do governo de Rogério Lisboa. Em comum, ambos querem resgatar o respeito político que perderam

O deputado estadual Luiz Martins (PDT) é como um fantasma: ninguém vê, mas todo mundo sabe que está agindo. De volta a Nova Iguaçu, o parlamentar, um dos alvos da Operação Furna da Onça, deflagrada pela Polícia Federal para investigar a participação de deputados estaduais do RJ em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada em órgãos do governo do estado, já deu sua primeira cartada.

A nomeação do aliado político e ex-vereador Fernando Bernardes Carvalhal, o Fernandinho Moquetá, para o comando da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, cheira mais a uma estratégia para ganhar terreno e tentar apagar os episódios que o levaram para a cadeia em novembro de 2018.

Moquetá, por sua vez, que teve uma passagem meteórica pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu, que começou em 2012 e acabou em 2020 quando tentou a reeleição e foi derrotado nas urnas, parece estar pronto para se submeter às investidas políticas de Martins.

Lama da corrupção e inércia política

Em comum, ambos têm o oportunismo como marca. De um lado, um político que tenta se reerguer da lama da corrupção e se reeleger. E do outro, um ex-vereador que ressurge da inércia e ausência política. É óbvio que tanto Luz Martins quanto Moquetá vão garimpar votos. E a oportunidade está no governo de Rogério Lisboa que assinou a nomeação do ex-vereador.

“Uma dupla de safados. Enquanto estão na prefeitura, arquitetam planos para recuperar a confiança da população. Luiz Martins, todos nós sabemos, é um corrupto de terno e gravata estilizado de político trabalhador. Fernandinho Moquetá é o que se pode chamar de ‘inútil’. Cumpriu dois mandatos de vereador sem apresentar projeto expressivo à população. E o prefeito está e aliando a essa dupla de diferente não tem nada. Cara de um, focinho do outro”, disse um ex-candidato a deputado estadual, que pediu para não ser identificado.

Reportagem: Antonio Carlos