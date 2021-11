Policlínica Especializada de Atenção ao Idosoe USF Maria Anésia celebram o mês Novembro Azul

A Saúde de Belford Roxo está investindo em suas unidades, insumos e profissionais. Seguindo essa linha, a Secretaria de Saúde está realizando diversas ações em alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização ao câncer de próstata. Hoje (23) foi dia de levar informação aos pacientes da Policlínica Especializada de Atenção ao Idoso, no bairro Farrula, na parte da manhã, e à tarde para a USF Maria Anésia, Jardim Redentor.

Segundo o administrador da unidade, Ezequias da Silva Gomes, é uma característica da Policlínica ter o atendimento especializado de urologia com uma demanda de cerca de 200 pacientes por mês. “Estamos marcando durante todo o mês. E a partir de hoje abrimos a agenda para coleta de sangue. Nossa unidade conta com três clínicos gerais, dois urologistas, dermatologista, geriatra, fonoaudiólogo, nutricionista, três psicólogos, dois assistentes sociais, fisioterapeuta, ortopedista e cardiologista”, informou o administrador.

Papel fundamental

A secretária de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Cristiane do Sobreira, destacou a importância do Novembro Azul. “É importante que os pacientes tenham tirado suas dúvidas e absorvido a maior quantidade possível de informação com o urologista. A Policlínica tem um papel fundamental com sua equipe que atende pessoas na faixa de 50 anos que já devem começar a fazer seus exames”, destacou ao lado do diretor das Policlínicas e Especializadas, Admilson Figueiredo da Silva.

“Fico feliz em saber que vocês pacientes estão se preocupando com a saúde. O homem tem o hábito de só se cuidar quando está em estágio avançado. Agora com informação e toda a estrutura que a saúde do município oferece, não tem desculpa”, finalizou.

Rastreio anualmente para detectar no início

Para fazer as palestras e tirar dúvidas dos pacientes, o urologista Fernando Sales falou sobre o câncer de próstata. “Esse é um tumor muito comum no homem e é assintomático. Por isso é importante fazer o rastreio anualmente para detectar no início onde a chance de cura é maior que 90%. Homens negros tem maior risco. Então, esse procedimento deve ser feito mais cedo ainda. Os exames PSA e toque retal são recomendados a partir dos 50 anos e 45 para quem tem fator de risco para ter a doença”, explicou Fernando.

Morador da Prata, Eduardo Teixeira, 52 anos, elogiou a rede municipal de saúde. “Há três meses eu fiz meus exames de rotina e só faltou a ultrassonografia. Consegui fazer e fui atendido na Policlínica do Idoso”, resumiu.

Também estiveram presentes no evento o assistente social da unidade Fábio Zamberlan, a diretora da Farmácia, Daniele Dias, a pedagoga do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Xavantes, Luciana Azevedo e equipe.