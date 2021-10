Polícias Civil e Federal estouram galpão com cloridrato de cocaína em Itaguaí; destino seria a Europa

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Polícia Federal estouraram um galpão com grande carga de cloridrato de cocaína, na tarde da última quinta-feira (29), em Itaguaí, na Baixada Fluminense. O material estava escondido em contêineres entre carga de mangas que seria exportada para países da Europa. Três envolvidos no esquema de tráfico internacional foram presas próximo ao local.

De acordo com os agentes, os traficantes substituíam os caroços das mangas por cápsulas da droga e posicionavam as frutas de maneira a dificultar a identificação dos cortes. Por fim, as frutas eram embaladas em plástico filme. A quantidade de droga apreendida ainda não foi divulgada pela corporação, mas informações preliminares dão conta de que cada quilo da droga é vendido para fora do país por 30 mil euros.

Contêineres do tipo refrigerados

As investigadores descobriram que a droga saía de outros estados dentro de carregamentos de açúcar e, ao chegar no Rio, o material era escondido dentro da carga de mangas. Para dificultar a fiscalização da droga, a quadrilha utilizava contêineres do tipo refrigerados, o que complica a vistoria dos itens, uma vez que esse tipo de equipamento só pode ser aberto em ambiente com temperatura controlada.

Quadrilha especializada em logística internacional de remessa de cocaína

Ainda segundo a polícia, os traficantes responsáveis pelo carregamento pertencem a uma das maiores quadrilhas especializadas em logística internacional de remessa de cocaína da américa do Sul para Europa. Nas imediações do galpão, três homens foram presos quando tentavam escapar da ação policial. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou que a quantidade de droga ainda está sendo contabilizada e a investigação continua para determinar a identidade dos traficantes além do caminho de entrada e circulação da droga no RJ.