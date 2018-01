Policial rodoviário é preso com placas de energia solar do Arco Metropolitano

Fotos: Divulgação

Um policial rodoviário federal foi preso nesta madrugada transportando várias placas de energia solar do Arco Metropolitano, em Duque de Caxias. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, em nota, que a corregedoria da corporação tomará todas as providências. Caso o crime seja confirmado, o policial deverá ser excluído da instituição.

O agente, que responde a outro processo na corregedoria, e o material foram encaminhados para a 53ª DP (Mesquita). Dentro do veículo, os policiais encontraram ainda um reator que é usado nas placas.

