PM que trabalhava como segurança de chefe de milícia é expulso da Polícia Militar

O sargento Leandro Lucas dos Santos foi expulso da Polícia Militar em abril deste ano. Ele era lotado no 25º BPM (Cabo Frio) e foi preso em outubro de 2018 por trabalhar como segurança de Marcos Antônio Figueiredo Martins, conhecido como “Marquinho Catiri”, chefe da milícia que age nas zonas Norte e Oeste do Rio.

Na época da prisão, Leandro fazia parte do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Dentro do carro de Catiri policiais civis encontraram uma pistola que pertencia ao sargento. O subtenente da reserva Pedro Paulo dos Santos e o cabo Bruno Tvardovski também foram presos na mesma ocorrência. Eles estavam trabalhando como segurança do miliciano no momento em que foram detidos.

Pedro Paulo foi excluído da corporação. Já Bruno foi morto a tiros em fevereiro de 2021 no bairro de Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. O caso foi investigado como latrocínio, o roubo seguido de morte.