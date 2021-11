Policial penitenciário é assassinado a tiros na Baixada Fluminense

Um policial penal foi morto a tiros na Rua Brasil, no bairro Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense, na tarde da última terça-feira. Jaílton Roger, conhecido como Tom, de 42 anos, deixava a academia quando foi alvejado por criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 34º BPM (Magé) foi acionada para verificar a ocorrência na região. No local, encontrou a vítima já sem vida. O local foi isolado e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DBF) foi acionada.

Os agentes da especializada buscam imagens de câmeras de segurança que possam identificar os autores do crime.