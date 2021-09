Policial militar e mulher são baleados em tentativa de assalto

Um soldado da Polícia Militar e a mulher dele foram baleados durante uma tentativa de assalto na noite do último domingo, na Rodovia Amaral Peixoto, na altura de Maricá. Wellington da Conceição Oliveira, que é lotado no 7º BPM (São Gonçalo), reagiu à abordagem e trocou tiros com os bandidos.

O carro dele foi atingido por pelo menos 10 disparos. O casal foi levado para o Hospital municipal Conde Modesto Leal. A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o casal não corre risco de morte.

Agentes do 12ºBPM (Niterói) foram acionados por outros motoristas que passavam pela rodovia e relataram ter visto um veículo parado com marcas de tiros. Os policiais chegaram ao local no momento em que o Corpo de Bombeiros fazia o resgate das vítimas.Na manhã de ontem, o PM foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde será submetido a uma cirurgia no ombro. O caso é investigado pela 82ª DP (Maricá).