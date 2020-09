Policial militar da UPP Lins é morto por bandidos em bairro da Zona Norte do Rio  

Um policial militar morreu na noite da última quarta-feira durante um ataque feito por bandidos em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. O soldado Hugo Augusto Costa Maciel, de 29 anos, estava de folga em uma barbearia, na Rua Pequiri, no Morro do Quitungo, quando criminosos armados chegaram de carro e atiraram contra ele.

A agente era lotado na UPP Lins e chegou a reagir, mas foi baleado. Ele foi socorrido por populares no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar disse lamentar a morte do soldado, que estava na corporação há cinco anos. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. “Diligências estão sendo feitas e a investigação está em andamento”, a Polícia Civil informou, em nota.