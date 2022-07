Policial mata homem durante briga de ex-casal dentro de bar na Zona Oeste do Rio

Jarbas Montenegro de Oliveira, de 25 anos, foi baleado por um policial militar que estava de folga. O crime, que aconteceu no último domingo (17) em um bar, em Senador Camará, bairro da Zona Oeste do Rio, foi motivado por ciúmes depois que a vítima encontrou a ex com outra pessoa.

Luiza Quellen, o acompanhante dela e um amigo do jovem, que o alertou sobre a presença da ex-namorada no estabelecimento foram agredidos por Jarbas, que chegou alterado no bar. O cabo da Polícia Militar Wagner Silva do Carmo foi apartar a briga, fez um disparo e matou Jarbas, que morreu na hora. Ele mesmo acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, que o prendeu em flagrante.

Em depoimento, o agente declarou que reagiu a uma tentativa de agressão. A PM informou que ele foi preso preventivamente e sua arma apreendida. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) apura o fato. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso

Pediu para não morrer

De acordo com informações, Luiza e Jarbas se separaram no mês passado. O casal estava junto havia cinco anos, e, segundo testemunhas, Jarbas não aceitava o fim do relacionamento.

“Segundo o que minha nora falou, ele brigou com o rapaz que estava lá com ela, deu um soco nela e na irmã dela e aí quando esse PM, que estava no bar bebendo, surgiu, meu filho levantou a mão, ou seja, meu filho pediu para não morrer e o cara matou meu filho. Ele tinha 25 anos, era trabalhador, era uma ótima pessoa. Agora ele é mais um no número, infelizmente. Era meu filho único”, disse o pai, Jadir de Oliveira, sob forte emoção.