Policial e pai de menino executado com 14 tiros são ouvidos

Um inquérito para apurar a morte de David Souza Rodrigues, na localidade conhecida como Lagoa Feia, em São Francisco de Itabapoana, município da Zona Norte do RJ, na noite do último domingo, foi instaurado pela delegada Ivana Morgado, titular da 147ª DP (São Francisco do Itabapoana).

A vítima de apenas 13 anos foi executada com 14 tiros. Até o momento, foram ouvidos como testemunhas o pai da vítima e um policial militar do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) que atendeu o chamado para a ocorrência.

As investigações mostram que o menino estava pilotando uma moto, indo buscar um primo para ir ao aniversário da mãe, quando teria sido atingido por engano pelos disparos. Nos últimos meses, a região sofre uma guerra entre duas facções criminosas rivais.

De acordo com a delegada, David foi baleado em um local ermo. Ele chegou a ser levado para o Hospital Manoel Carola, mas não resistiu aos ferimentos.

Moradores informaram que suspeitos em duas motos teriam feito os disparos contra o jovem. A polícia faz buscas para tentar localizar os suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, David não tinha antecedentes criminais. Ainda não se sabe a autoria ou motivação do crime.

Fogo Cruzado

Em abril deste ano, a plataforma de dados Fogo Cruzado divulgou um levantamento que mostra que mais de 100 crianças foram baleadas no Grande Rio nos últimos cinco anos. Na maioria dos casos (quase 80% deles) não se sabe de onde partiu o disparo.