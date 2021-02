Policial é baleado por traficantes em Arraial do Cabo após checar denúncia

A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio contra o cabo da Polícia Militar Rodolfo José de Souza Brito, que foi alvo de criminosos na madrugada de ontem em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do RJ. De acordo com a polícia, a vítima foi baleada no rosto, braço, peito e barriga durante troca de tiros com traficantes.

Brito foi transferido em estado grave para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a PM, a equipe médica informou que ele corre o risco de ficar paraplégico.

O crime aconteceu por volta das 2h30, quando equipes da PM foram até a praia de Monte Alto após receber uma denúncia pelo telefone 190 de que homens estavam andando armados na localidade. Ainda segundo a polícia, os agentes encontraram cinco traficantes na orla. Na troca de tiros, Rodolfo foi atingido. Antes de ir para a unidade de saúde de São Gonçalo, ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Arraial do Cabo.

A 132ª DP em Arraial do Cabo já fez perícia no local. Imagens de câmeras de segurança estão em análise. Os policiais estão ouvindo testemunhas para auxiliar na identificação dos criminosos. Rodolfo José já integrou o Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Troca de tiros no Réveillon

O cabo Rodolfo José foi baleado no mesmo local em que houve outro tiroteio na virada do ano também na Praia de Monte Alto. Na época, um policial reformado e outras duas pessoas morreram após serem atingidos pelos disparos em uma festa. Na ocasião, o suspeito de ser responsável pelo ataque, um traficante de 15 anos, foi capturado pelos policiais civis.