Policial baleado em ataque a seguranças do governador perde dedo e é transferido

O policial que integra a equipe de segurança do governador Cláudio Castro atacada a tiros na comunidade de Nova Holanda, em Macaé (RJ), no Norte Fluminense, foi transferido de helicóptero para o Rio, na tarde de hoje (15).

De acordo com informações do Governo do RJ, o agente perdeu um dedo e também levou um tiro de raspão no ombro. A transferência ocorreu depois que ele passou por cirurgia, ainda em Macaé. A vítima não corre risco de vida.

A equipe do Gabinete de Segurança Institucional do Governo foi atacada pela manhã fazia uma precursora, que é uma avaliação do local antes da chegada do governador Cláudio Castro, que manteve a visita prevista

Segundo o 32º BPM, a equipe informou que o motorista da equipe de segurança seguiu o GPS e acabou entrando, por engano, na comunidade Nova Holanda, quando os bandidos atiraram. A PM disse ainda que uma van que seria utilizada para o transporte das autoridades foi levada pelos traficantes, mas o veículo foi encontrado após operação dentro da favela. Até o início a noite de ontem, ninguém havia sido preso.