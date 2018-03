Policiais Militares suspeitos de quatro homicídios são presos em Maricá

Foto: Maíra Coelho / Agência O Dia

A Corregedoria da PM e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) prenderam, na manhã de hoje, dois policiais militares em Maricá, na Região Metropolitana. De acordo com as investigações, eles estariam envolvidos no ataque que deixou quatro mortos e uma criança de 2 anos baleada, no último dia 19, nos bairros Nova Cidade e Brasilândia, ambos em São Gonçalo, também na Região Metropolitana.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (30) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.