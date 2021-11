Policiais militares não dão trégua ao tráfico de drogas na Baixada Fluminense 

O Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º Batalhão de Polícia de Mesquita, na na Baixada Fluminense, não para. Nas 24 horas do dia, os militares trabalham para tirar o sono e a tranquilidade dos criminosos. Em uma das ações realizadas na manhã do último dia 10, a guarnição comandada pelo capitão Caldas fez uma limpeza nas comunidades que cortam a Estrada da Palhada, principal via de ligação entre a Estrada de Madureira (Avenida Abílio Augusto Távora) e a Rodovia Presidente Dutra.

Com o apoio de uma retroescavadeira e caminhões, as equipes do GAT retiraram mais de 10 toneladas de material utilizado pelos traficantes para obstruir ruas de acesso às comunidades Três Campos, Escorrega, Palmares e Inferninho. A região é um dos alvos da Polícia Militar no combate à atuação dos criminosos. “O comandante da corporação, tenente-coronel Ângelo vem devolvendo aos moradores e comerciantes o direito de ir e vir”, resumiu Caldas.

Armas apreendidas

Em outra ação intensificada pelo batalhão, no último dia 12, os agentes do GAT prenderam um marginal, que estava armado, em um dos acessos à comunidade da Coreia, em Mesquita. Segundo a corporação, ele possui extensa ficha criminal que inclui duas tentativas de homicídio. A arma foi apreendida.

Horas mais tarde, no mesmo dia, a guarnição trocou tiros com os criminosos durante incursão na comunidade. Um dos marginais acabou baleado. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas nao resistiu aos ferimentos. Outro revólver foi apreendido e um veículo recuperado.