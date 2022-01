Policiais militares frustram roubo de cargas na Baixada 

Três que seriam integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de cargos foram presos em flagrante na tarde da última terça-feira por policiais militares do 41º BPM (Irajá). A prisão aconteceu na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com os PMs, a ação policial, que contou com informações de inteligência levantadas em conjunto com o 15º Batalhão de Polícia Militar de Duque de Caxias, frustrou mais um crime.

Um dos suspeitos estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Um revólver, um radiotransmissor um bloqueador de sinal e outros materiais foram apreendidos, além do veículo usado pelo trio.