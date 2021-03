Policiais militares do programa Nova Iguaçu Presente capturam foragido

Evadido do sistema prisional, criminoso foi preso a caminho do trabalho.

Se redimir de uma vida de crimes não significa que a dívida com a Justiça foi paga. Mas esse não era o pensamento de Rodrigo Muniz Dos Santos, de 31 anos. Evadido do sistema penal desde 2019, ele acabou capturado na manhã de ontem por agentes do programa Nova Iguaçu Presente.

O fujão foi preso por volta das 9h45 na Rua Alexandre Corrêa da Gama, no bairro Rancho Novo. Sob o comando do capitão Fogaça e do tenente Cordeiro, coordenadores do Nova Iguaçu Presente, uma equipe de policiais realizava policiamento de rotina na região quando teve a atenção voltada para um veículo suspeito ocupado por vários homens.

Os PMs então realizaram a abordagem e solicitaram a identificação dos ocupantes. Após consulta junto ao Núcleo de Inteligência (Nuint), foi constatado que Rodrigo era foragido da Justiça. Segundo a corporação, ao ser questionado pela guarnição formada pelo sargento Moreira, o cabo Marcos Vinicius e o agente Gonçalves, o criminoso teria confessado que integrava o tráfico de drogas do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

Abandonar a vida do crime

Ainda de acordo com os policiais, Rodrigo disse estar evadido desde 2019, quando foi beneficiado pela liberdade condional e não retornou mais ao sistema. Ao ser abordado, o foragido falou aos PMs que estava a caminho de uma obra com a equipe contratada para realizar reforma em uma escola na região e que se esforçava para deixar a vida de crimes.

Ele foi conduzido para a 52ª DP (Nova Iguaçu) e será reintegrado ao sistema penal. “É mais uma ação do Nova Iguaçu Presente no combate à criminalidade. A equipe realizou um ótimo trabalho ao retirar da sociedade um marginal que tinha dívidas com a Justiça”, destacou o capitão Fogaça.

Reportagem: Antonio Carlos