Policiais do 20º BPM derrubam trio do tráfico após confronto em Nova Iguaçu, na Baixada

Um confronto entre policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar de Mesquita e traficantes de drogas em Nova Iguaçu terminou com três suspeitos mortos, no final da madrugada de hoje (14), em mais uma ação bem sucedida da corporação comandada pelo tenente-coronel Ângelo Barbosa.

De acordo com o batalhão, durante patrulhamento pela Estrada do Ambaí agentes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), juntamente com policiais do serviço reservado e o comando da 5ª Cia 20º BPM, foram atacados a tiros e por artefatos explosivos lançados por um grupo de bandidos fortemente armados na Estrada Santa Rita, no bairro Ambaí.

Imediatamente, os policiais realizaram um cerco estratégico e houve confronto. O bando fugiu em direção à mata. Após cessar o tiroteio, os PMs realizaram buscas na área e encontraram um dos marginais baleado. Com ele, foi apreendido um fuzil AK 47. Mais a frente, portando um fuzil FAL 762, um outro comparsa também estava caído ao solo. Já o terceiro marginal, também baleado, segurava uma pistola calibre 380.

Além das armas, o trio carregava mochilas com drogas. Foram apreendidos um fuzil Imbel 762 e um fuzil Kalashinikov AK 47 762, ambos com numeração raspada; uma pistola calibre 380 mm; duas granadas defensivas; três radiotransmissores e farto material entorpecente.

Não resistiram aos ferimentos

Os suspeitos foram socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiram aos ferimentos. Um dos homens mortos foi identificado como Luiz Cláudio Marques da Silva, conhecido como 3K, de 33 anos; os outros dois, de cor negra, tinham idade presumida de 23 e 27 anos. O registro de ocorrência foi feito na 58ª DP (Posse).

A ordem é sufocar atuação do tráfico

A ação que resultou em mais três baixas para o tráfico, é resultado da política de enfrentamento adotada pelo comando para minar a atuação dos traficantes em Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis, municípios que integram a área de cobertura do 20º BPM.

Aliviados, moradores da região do Ambaí e adjacências elogiaram o trabalho da PM para combater o tráfico. “A gente vive com medo porque o tráfico impõe a desordem e desafia a polícia. O 20º BPM está de paranbéns”, disse um comerciante que não quis se identificar. “São menos três tralhas para nos tirar a paz. Obrigado, comandante Ângelo”, agradece um aposentado. “Esses bandidos se acham os donos do lugar, mas acabaram levando a pior. Espero que a PM continue intensificando o policiamento na região até expulsar, de uma vez por todas, esses ratos”, afirma um estudante.

Reportagem: Antonio Carlos