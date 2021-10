Policiais do 20º BPM apreendem assaltantes e recuperam celulares roubados das vítimas em Nova Iguaçu

Uma dupla de adolescentes foi apreendida em flagrante por agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) quando realizava um arrastão na madrugada de ontem, na Estrada de Madureira (Avenida Abílio Augusto Távora) em Nova Iguaçu.

De acordo com informações da corporação, durante policiamento ostensivo, militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) sob o comando do capitão Caldas e sargento Sabino, surpreenderam os dois criminosos numa motocicleta atacando pessoas que estavam em pontos de ônibus ou seguiam para o trabalho.

Os agentes realizaram um cerco que resultou na detenção dos marginais. Com eles, os PMs apreenderam uma réplica de pistola, diversos aparelhos celulares e outros pertences das vítimas. A moto usada na ação também foi apreendida. A ocorrência foi registrada da 52ª DP (Nova Iguaçu).

Passagem por assalto

Ainda segundo os agentes, um dos menores tem passagem pela polícia por assalto. A reportagem apurou que a dupla costumava usar o corredor da Estrada de Madureira para fazer vítimas. Eles atacavam principalmente entre os trechos dos bairros Cabuçu e Estrada da Palhada, sempre às madrugadas.

Uma das vítimas dos criminosos, chegou a gravar um vídeo em frente a distrital, após recuperar o celular, para agradecer o trabalho da polícia. “Quero agradecer ao pessoal do 20º BPM. Às 4h da manhã, estava indo trabalhar e dois safados usando a moto me roubaram, botaram a arma na minha cara. Mas eles (PMs) também estavam na rua e graças ao Bom Deus eles fizeram o trabalho deles prendendo os meliantes (…)”, disse.