Policiais de UPP recuperam carga avaliada em R$ 50 mil na Zona Norte

Foto: Divulgação/UPP

Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camarista Méier recuperaram hoje um caminhão com uma carga de eletrodomésticos avaliada em R$ 50 mil. De acordo com a polícia, o veículo estava sendo levado por criminosos para o interior da comunidade quando foi bloqueado pela transportadora na Rua Camarista Méier, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio.

