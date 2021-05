Policiais civis do DF e dos EUA evitam massacre em escola de Brasília

Policiais Civis da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos em conjunto com a Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos deflagraram a Operação Shield e, nesta sexta-feira (21/5), prenderam um suspeito de planejar um massacre em escola do Distrito Federal.

A investigação conseguiu informações sobre indivíduos com a possível intenção de cometer diversos crimes violentos. Segundo a PCDF, a tragédia faria dezenas de vítimas na capital federal. O nome da escola não foi divulgado pelos investigadores.

Nesta sexta, os policias estão na rua e cumprem mandados de busca de apreensão a fim de encontrar mais suspeitos do planejamento do ataque. O homem detido confessou a pretensão de realizar os crimes.

A Agência de Investigação de Segurança Interna (Homeland Security Investigations), a Coordenação do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Divisão de Inteligência Policial (DIPO) e a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos – (DRCC) também participaram do caso.